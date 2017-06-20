Во вторник Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал действующие в нашей стране законы о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних дискриминационными и противоречащими Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Российская Федерация признана нарушившей две статьи конвенции: 10-ю (право на свободу выражения мнений) и 14-ю (запрет дискриминации).

Страсбургский Суд удовлетворил жалобы основателя движения Московского гей-прайда Николая Алексеева и ЛГБТ-активистов Николая Баева и Алексея Киселева, привлеченных к административной ответственности за гей-пропаганду в Рязани, Архангельске и Петербурге.

В комментарии «Известиям» Алексеев не скрывал своей радости.

— Сегодня Европейский суд огласил эпохальное решение против России по делу о запрете гей-пропаганды, — подчеркнул он.

И напомнил, что это уже вторая его победа в Страсбурге. Ранее ЕСПЧ также встал на его сторону, заявив о неправомерности запретов гей-парадов в Москве. Однако новое решение еще более масштабное и важное, подчеркнул он.

Теперь Алексеев будет бороться за претворение решения Европейского суда в жизнь, настаивать на полной отмене оспоренных законов, тем более, что, по словам собеседника «Известий», сейчас в Страсбурге ждут рассмотрения еще десятки жалоб на нарушения прав ЛГБТ-людей в России.

При этом активист полагает, что «вынесенный вердикт приведет к серьезному лобовому столкновению ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, который ранее отстаивал конституционность запретов гей-пропаганды».

Нынешнее решение «Известиям» прокомментировал судья Европейского суда по правам человека от Российской Федерации Дмитрий Дедов, бывший до этого судьей Высшего арбитражного суда России.

— Я напомню, что один похожий прецедент уже был — дело «Алексеев против Российской Федерации» (2010 год). Тогда он оспаривал запрет на проведение гей-парадов. И Европейский суд также нашел нарушение со стороны России. При этом Россия так и не исполнила своих обязательств по данному делу в полной мере (разрешать все гей-парады). В российском правительстве отвечали ЕСПЧ, что не запрещают их проведения, просто разрешения на них даются не столь активно, как хотелось бы организаторам подобных акций, — пояснил он.

После решения 2010 года в России сначала на региональном, а потом и на федеральном уровне (в 2013 году) были приняты законы против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. То есть наша страна не только не исполняла до конца решения ЕСПЧ по первому делу Алексеева, а действовала в прямо противоположном русле.

— Это свидетельствует об очень разном понимании базовых ценностей в России и современной Европе, — объясняет Дедов.

И, по его словам, если в первом случае Россия исполняла резонансное решение ЕСПЧ «не очень активно», сейчас также вряд ли что-то изменится. На имплементацию (фактическое осуществление международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты) нового решения ЕСПЧ в России вряд ли кто-то рассчитывает.

При этом Дедов уверен, что российскому государству не все равно, какие решения выносит против него Страсбургский суд.

— Нынешнее дело непростое и принципиальное для обеих сторон. А Российская Федерация просто защищает свои ценности. Да, наши точки зрения с Европой сейчас очень далеки друг от друга. И сблизить их пока не представляется возможным, — признался Дмитрий Дедов. И добавил, что подобные дела будут вспоминать еще долго.

Судья Конституционного Суда в отставке, советник КС РФ Тамара Морщакова не стала давать оценку новому решению ЕСПЧ. Она отметила, что Конституционный суд имеет полномочия определять соответствие или несоответствие того или иного решения (в том числе международных инстанций) российскому основному закону.

— И если нынешнее решение в перспективе может стать предметом рассмотрения Конституционного суда, конечно, никто сейчас там не будет его комментировать до рассмотрения, — отметила она в разговоре с «Известиями».

Напомним, в марте 2009 года ЛГБТ-активисты Николай Баев и Ирина Федотова провели одиночные пикеты у детской библиотеки и школы в Рязани, за что были оштрафованы на 1,5 тыс. рублей каждый.

Николай Алексеев и Алексей Киселев провели одиночные пикеты у детской библиотеки имени Гайдара в Архангельске в январе 2012 года. За это их оштрафовали на 2 тыс. рублей каждого.

Наконец, в апреле 2012 года тот же Алексеев провел одиночный пикет около администрации города в Петербурге. За это его оштрафовали на 5 тыс. рублей. Причем за все время действия петербургского закона о запрете гей-пропаганды, инициированного нынешним депутатом Госдумы Виталием Милоновым, Алексеев остался единственным, кого в городе привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.