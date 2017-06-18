Около 2,5 тыс. человек вышли в воскресенье на «Марш равенства» в Киеве, который проводится в рамках форума «Киев-Прайд-2017», нацеленного на преодоление дискриминации и насилия в отношении представителей ЛГБТ. Такие данные приводит местная полиция.

Как передает «Интерфакс», изначально участники акции планировали пройти по Владимирской улице, а затем по улице Льва Толстого до площади Льва Толстого, но маршрут пришлось изменить из-за митингующих противников марша и националистов. Активисты «Марша равенства» прошли по бульвару Шевченко.

Свою поддержку участникам акции в защиту прав ЛГБТ выразил посол Канады на Украине Роман Ващук. Он подчеркнул, что Канада выступает за равенство прав.