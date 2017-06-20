Вузы начинают принимать в качестве диплома созданный студентом стартап. Согласно проекту госпрограммы «Цифровая экономика», такая возможность у всех студентов России появится уже в 2019 году. Эксперты расходятся во мнении, как повлияет такое нововведение на перспективы стартапов в России.

В России начинают стимулировать студентов к созданию стартапов еще со времен учебы: выпускные квалификационные работы в вузах можно будет выполнять в форме стартапов уже в 2019 году. Такая норма содержится в проекте программы «Цифровая экономика», которая была подготовлена на межведомственных рабочих группах, а затем сведена в единый документ Минкомсвязью. Уже с этого года несколько вузов начали принимать дипломы в такой форме, среди них Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и другие.

По словам завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Ивана Засурского, на журфаке в годы СССР была так называемая «защита творческого диплома» — позже такая возможность исчезла. Сейчас речь может идти о «возвращении к истокам».

Как пояснил Иван Засурский, процесс защиты выпускных квалификационных работ стандартизирован. Существует минимальный объем диплома, который должен написать студент, — это примерно 60–80 страниц. Теперь предстоит определить, какой минимальный объем будет для творческого диплома.

15 июня состоялась защита магистерских выпускных проектов по предпринимательству на факультете технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО.

— Среди проектов преобладают ИТ решения — от агрегатора хостелов и общежитий до сервиса интернет-продаж экопродуктов. Есть и «железные» проекты — одна из команд выпускников представила индивидуальные кондиционеры. Некоторые проекты находятся на посевной стадии, другие уже в фазе активных продаж, — рассказала начальник департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО, член Ученого совета Нина Яныкина. — Наш опыт подтверждает: подготовка и защита проекта стартапа перед инвесторами — это достойный инструмент развития компетенций, системного мышления. Обеспечивается развитие бизнеса, создание рабочих мест.

В ДВФУ решили засчитать в качестве дипломной работы созданный одним из студентов проект. От этого выпускника не требовали подготовить письменную работу с описанием своего стартапа. Проект уже стал резидентом Сколково и самостоятельно привлек инвестиции в размере 10 млн руб.

— Неправильно требовать от учащегося письменную работу по своему проекту только ради соответствия формальным требованиям, — уверен проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

По мнению Минобрнауки России, уже действующие нормативные правовые акты «обеспечивают вариативный подход в вопросе выполнения выпускных квалификационных работ».

— Существует и возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, представляющей собой создание студенческого стартапа, — отметили в пресс-службе Минобразования.

Управляющий партнер Neurodata Lab (стартап, реализующий взаимодействие фундаментальной науки и технологического бизнеса) Георгий Плиев рассказал, что госпрограмма модернизации и повышения конкурентоспособности вузов России (так называемая «Программа 5/100») логически предполагала решения такого рода. Подобная возможность вписывается в текущую стратегию развития образования, его перевода на инновационные рельсы.

— Формат национальных исследовательских университетов и технологических кластеров подразумевает синтез прорывных научно-исследовательских компетенций с предпринимательской практикой, — уверен Георгий Плиев. — Студенты и выпускники смогут на самых ранних этапах воплощать свои идеи в жизнь, презентовать их, привлекать инвесторов. Это помогает формировать культуру стартап-деятельности — ключевого фактора развития современной экономики знаний.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин уверен, что подобный подход к образованию способствует его ориентированности на практику, приближению науки и образования к потребностям рынка.

— Это повлечет не резкий, но всплеск научной активности, полезной для цифровой экономики, — резюмировал он.

Директор департамента экосистемных проектов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Маргарита Зобнина отметила, что прививать культуру ИТ-предпринимательства со студенческих лет — это правильная идея. Но выбранный способ ее реализации — стартап вместо дипломной работы — не поможет серьезно изменить ситуацию с ИТ-стартапами в стране в лучшую сторону.

— Метод «стартап в качестве диплома» — это как укол обезболивающего в попытке вылечить рак. Чтобы студенческих стартапов стало ощутимо больше, нужно перестраивать всю образовательную систему. В нынешнем виде она учит воспроизводить уже известную информацию, а не создавать новые смыслы, идеи и проекты, — пояснила Маргарита Зобнина. — В школах и вузах культивируется страх ошибок, поэтому большинство студентов или школьников не рискуют заниматься предпринимательством.

Эксперт уверена, что для повышения качества проектов нужны практические курсы по интернет-предпринимательству, предшествующие защите собственного «дипломного» стартапа.

Проект программы «Цифровая экономика» уже отправлен в правительство, но согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева до 1 июля нужно будет ее доработать, после чего представить проект на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем финансирования программы.