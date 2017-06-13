Столичные школьники завоевали 44% дипломов Всероссийской олимпиады. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства столицы во время подведения итогов олимпиады.

По словам градоначальника, это «выдающийся результат за всё время таких соревнований». Он отметил, что в Москве не только больше всего победителей олимпиады, но и подготовивших их школ — больше 300. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мэр подчеркнул равные возможности, которые дает школьникам московское образование. Также Собянин отметил, что Москва вошла в пятерку городов с самым качественным образованием.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам, а участвуют в ней больше 7 млн человек. Олимпиада включает в себя школьный, муниципальный и региональный этапы. В финале олимпиады приняли участие 1300 учеников столичных школ, 817 из которых получили дипломы. Из них 167 являются победителями и 650 призерами. Лучшие результаты московские школьники продемонстрировали по математике, химии и биологии.