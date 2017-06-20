Московские власти собираются переработать в стройматериалы мусор, оставшийся после сноса попавших в программу реновации домов. Степень утилизации снесенной хрущевки должна будет достигать 100%, рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы «Известиям» сообщили, что ведомство собирается актуализировать проект «Экологической стратегии Москвы до 2030 года» с учетом вторичного использования строительных отходов, которые возникнут при сносе старых домов в ходе программы реновации.

— В частности, речь идет об «умном сносе» пятиэтажек, озеленении и строительстве новых зданий с использований энергоэффективных технологий, — рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. — Понятие «умный снос» включает несколько направлений. Речь идет и о технологиях, позволяющих минимизировать шум и пыль при сносе зданий. Немаловажно и то, что большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья, а не захоронена на полигонах.

По данным экспертов в строительной области, при сносе четырехподъездной хрущевки получится около 5,5 тыс. кубометров обломков бетонных плит или блоков. К ним надо прибавить еще 912 кубометров так называемых демонтируемых материалов. В основном речь идет о металлоломе, который без предварительной обработки можно будет поставлять для переплавки.

В ходе программы реновации должно будет образоваться дополнительно не менее 30 млн кубометров строительных отходов. Конечно, при условии, что в городе снесут, как было сначала запланировано, 4,5 тыс. домов.

— Вывезти на подмосковные свалки строймусор, полученный при программе реновации, не получится, — рассказал «Известиям» президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. — Иначе столичный регион ждет катастрофа — существующие полигоны просто не справятся с объемами мусора. Альтернатива одна — переработка. Существующие технологии позволяют перерабатывать практически весь мусор, полученный при сносе здания. Такой опыт у московских компаний, занимавшихся сносом хрущевок из первой волны, имеется.

По словам Валерия Теличенко, переработка старого бетона, металлолома, гудрона и стекла поможет окупить «значительную часть затрат на снос здания». Однако точные расчеты пока не были сделаны.

— Для реализации такого производства требуется дробильная, металлорежущая и прочая техника, — пояснил Валерий Теличенко. — Утилизация битого стекла, кровельных материалов и старых столярных изделий требует более серьезных технологий — специальных линий и цехов по их переработке.

В информационном письме, которое распространили в столичном департаменте природопользования, говорится, что существующие технологии позволят отправить на утилизацию до 100% мусора, полученного при разборке здания (документ имеется в распоряжении «Известий»).

Технология «умного сноса» предусматривает поэтапный демонтаж зданий. Предполагается, что снос домов начнут с разборки инженерных коммуникаций. В ходе демонтажа весь мусор будет разделяться на фракции, а затем вывозиться на специализированные предприятия.

В частности, кирпич и бетонные панели, плиты, лестничные пролеты отправят в дробильные цеха. Полученный после дробления щебень будет использоваться для отсыпки строительных площадок, временных дорог. Бетон, приготовленный с помощью вторичного щебня, пригодится при изготовлении целой номенклатуры железобетонных конструкций: фундаментных блоков, плит для перекрытий, перемычек, а также лестничных площадок и маршей.

По мнению экспертов, стройматериал востребован нашей строительной отраслью.

— Бетон, из которого сделаны панели хрущевок, давно набрал силу, — объяснил Валерий Теличенко. — Иными словами, этот щебень не будет крошиться, поэтому все изделия из него будут отличаться прочностью. Качественный бетон со временем становится прочнее.

В информационном письме говорится, что бетонные обломки, полученные при сносе одного четырехподъездного пятиэтажного дома, можно переработать в течение семи рабочих дней, имея всего одну дробильную установку.

В информационном письме также сказано, что керамические отходы будут перерабатывать в крошку для отсыпки пешеходных дорожек, стекло — в стекловату, кровельное покрытие — в гудрон. Деревянные столярные изделия пригодятся при изготовлении топливных брикетов. Пластик сгодится для производства тротуарной плитки, урн и даже покрытия для беговых дорожек и теннисных кортов.

В пресс-службе столичного департамента строительства «Известиям» сообщили, что сейчас в Москве и области работает более 20 объектов приемки отходов строительства: дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и др. По данным департамента, мощности этих предприятий позволят в полной мере обеспечить утилизацию строительного мусора, в том числе от сноса пятиэтажек.