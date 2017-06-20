По итогам четырех месяцев этого года импорт клубники, малины, клюквы, черной и красной смородины, черники, брусники и голубики вырос вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из-за неблагоприятных погодных условий ждать большого урожая отечественных ягод не стоит, уверены эксперты. По их мнению, в целом в этом году импорт будет выше, чем за прошлые несколько лет. Эти два фактора толкают цены на ягоды вверх — по ряду позиций они выросли уже в два раза.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с января по апрель этого года импорт ягод составил 15,8 тыс. т на $17 млн (около 1 млрд рублей), в тот же период годом ранее — 7 тыс. т на $10 млн (приблизительно 720 млн рублей). За первые четыре месяца 2016-го Россия закупила 10,4 тыс. т ягод на сумму $14 млн (840 млн рублей). Таким образом, в этом году импорт стал рекордным за последние три года.

Россия закупает за рубежом клубнику, малину, красную и черную смородину, клюкву, бруснику, чернику и голубику. Основной продукт ягодного импорта — клубника, ее ввозится существенно больше, чем остальных ягод. В этом году за четыре месяца было импортировано 13,3 тыс. т клубники на $10,8 млн (630 млн рублей), годом ранее — 6,2 тыс. т на $6,5 млн (472 млн рублей). Основной поставщик клубники на российский рынок — Белоруссия, на соседнюю республику приходится порядка 80% от всего импорта клубники. Также в списке поставщиков — Китай, Армения, Египет и Марокко.

Импорт смородины (черной и красной) по итогам четырех месяцев этого года составил 1,2 тыс. т на $212 тыс. (12,4 млн рублей), в прошлом году с января по апрель — лишь 170 т на $59 тыс. (4,3 млн рублей). Импорт клюквы, брусники, черники и голубики — 721 т на $4 млн (233 млн рублей), годом ранее — 345 т на $2,1 млн (152 млн рублей). Малину закупили в объеме 554 т на сумму $2 млн (116 млн рублей), за четыре месяца 2016-го — 311 т на $1,6 млн (116 млн рублей).

По словам президента ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игоря Муханина, в этом году импорт ягод будет выше прошлогоднего. Причина — в неблагоприятных погодных условиях. По словам эксперта, стоит ожидать, что цены на ягоды вырастут.

— Весна слишком затянулась, прошли заморозки. К середине лета в средней полосе России мы обычно уже завершали сбор клубники и земляники, а в этом году пока даже не можем начать. Отсюда и рост импорта. Это сказывается на цене, которая поднялась в целом по ягодам чуть ли не в два раза. Погода диктует свои условия, в целом в этом году урожай будет ниже прошлого года, — отметил Игорь Муханин.

С тем, что на росте импорта сказались неблагоприятные погодные условия в России, согласен и президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

— Главная причина — погода. Низкая температура, затянувшаяся весна, дожди, ураганы и различные катаклизмы отразились на ранних урожаях ягод. Поскольку спрос на этот продукт есть, вырос и импорт. Соответственно, рост импорта привел к повышению цен на ягоды. Тем не менее урожай ягод в России будет собран, просто чуть позже планируемого, — сказал Сергей Королев.

В Минсельхозе не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Росстат не приводит средние потребительские цены на ягоды, только цены производителей и с некоторым запозданием. В 2016 году в период с января по июнь средняя цена производителей на ягоды составляла 153 734 рубля за тонну, в период с января по февраль этого года — 190 тыс. рублей за тонну. Более свежими данными Росстат пока не располагает.

Как ранее писали «Известия», аномально холодные и дождливые месяцы отодвинули дату появления раннего урожая, что вызвало отклонение инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1–0,2 процентного пункта.