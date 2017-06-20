Минпромторг приступил к написанию поправок в закон «О торговле», которые изменят документ в пользу крупных федеральных ритейлеров. Ведомство предлагает разрешить сетям занимать больше 25% рынка в случае любых заметных изменений на нем. Поправки могут вступить в силу в следующем году. Однако ФАС уже выступила против предлагаемых Минпромторгом изменений в закон «О торговле».

Торговым сетям разрешат расширяться и занимать на рынке региона долю больше 25% при условии изменения ситуации на рынке. К разработке соответствующего законопроекта приступил Минпромторг, следует из документов министерства. Соразработчиками указаны Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Предполагается, что документ вступит в силу в марте 2018 года.

Согласно ст. 14 закона «О торговле», ритейлер, который по итогам предыдущего года продал в регионе 25% от всех продовольственных товаров и больше, в этом году уже не может построить, приобрести или арендовать новые помещения, чтобы расширить сеть.

Цель законопроекта Минпромторга — «предусмотреть возможность превышения торговой сетью установленного законом о торговле максимального значения доли присутствия торговой сети на рынке при наличии определенных условий».

Как писали «Известия», разработать такую норму ранее поручил вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда в Минпромторге поясняли, что речь идет о снятии запрета в том случае, если начало расширения сети (строительство новых магазинов) не предполагало превышения пороговой доли, но стало следствием изменения ситуации на рынке. Например, если магазины конкурентов закрылись.

В пояснительных документах к законопроекту приводится еще один пример.

«Зачастую открывшийся в соседнем муниципальном образовании торговый объект снижает объем торгового оборота в результате переориентации жителей близлежащих территорий на совершение покупок в новом магазине. Следовательно, оборот розничной торговли в одном регионе увеличивается, в другом уменьшается. Это влечет существенные изменения рыночных долей и конкурентных условий, — сказано в бумагах Минпромторга. — В подобных случаях, как правило, торговые компании не могут предвидеть резкое изменение торгового оборота. Следствием этого становится вынужденный отказ от инвестиционных проектов либо принятие риска потери вложенных средств».

Таким образом, речь идет о любом изменении ситуации на рынке, а не только закрытии конкурентов.

В Минпромторге не ответили на запрос «Известий».

В пресс-службе Минэкономразвития сказали, что законопроект еще не поступал в ведомство на согласование. Близкий к Минэкономразвития источник отметил, что инициатива Минпромторга в Минэка не поддерживается.

Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Екатерина Урюкина заявила, что «в настоящий момент внесение изменений в федеральное законодательство о торговле, предусматривающих возможность превышения либо повышения порога присутствия торговой сети в границах административно-территориального образования, не целесообразно».

— Позиция ФАС России направлена в Министерство промышленности и торговли РФ, — добавили в службе.

Вопрос об отмене запрета занимать на рынке больше 25% уже обсуждался в правительстве в 2012–2013 годах. Рассматривалась идея, по которой порог будет повышен с 25 до 35%, либо компании не будут ограничивать долей в 25% при строительстве новых магазинов и аренде непрофильных помещений. Однако тогда от нее решено было отказаться.