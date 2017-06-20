Прирост мигрантов в России снизился за I квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Такие данные были получены в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Некоторые эксперты говорят о тенденции, а другие считают, что заявлять о значимом уменьшении числа приезжих пока рано. При этом наиболее заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на заработки в Россию.

Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале прошлого года. Численность уехавших, наоборот, выросла на 8,3 тыс. В результате так называемый миграционный прирост за квартал уменьшился на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Однако эксперты РАНХиГС уверены, что пока рано говорить о глобальной тенденции.

— Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционный прирост во II–IV кварталах превосходит показатели первого. Миграционный прирост в январе–марте 2017 года был на уровне 2013-го и выше, чем в 2014–2015 годах, — отметили в РАНХиГС.

Как рассказал «Известиям» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, уменьшение миграционного прироста — это временное явление. В целом количество мигрантов в России кардинально не изменилось.

— Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники, — отметил эксперт.

Однако ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян отметил, что сравнение велось с I кварталом прошлого года, а значит, и в прошлом году мигранты также уезжали на новогодние праздники, но миграционный прирост всё равно был выше.

— Никакие сезонные факторы повлиять не могли. Мы говорим о долговременной миграции — миграции, которая осуществляется на длительный срок, почти навсегда. Эти люди пополняют российское население. Сезонность здесь не играет большой роли, — сказал специалист.

В РАНХиГС отметили, что миграционный прирост из числа украинцев в январе–марте этого года снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Это один из факторов общего «проседания» потока приезжих.

— Доля Украины в международной миграции России уже не так велика, как в 2014–2016 годах, — сказали в РАНХиГС.

По словам Никиты Мкртчяна, мигрантов с Украины можно разделить на несколько типов. Первые — те, кто долгое время работал и работает в России — и до украинских событий, и после них. Вторые — люди, получившие временное убежище, чтобы переждать активные боевые действия. Часть из них потом вернулись на родину. Сегодня поток приезжих стабилизировался.

— 11 июня Евросоюз либерализовал визовый режим для граждан Украины. Поэтому сегодня многие украинцы пробуют на вкус «европейскую свободу». Учитывая, что уровень безработицы в некоторых европейских странах измеряется двузначными цифрами, нельзя ожидать, что этот тренд будет устойчивым. К тому же работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет. Украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода, — пояснил «Известиям» директор департамента маркетинга и корпоративных коммуникаций Ассоциации менеджеров Юрий Праслов.

Приток из стран Средней Азии, обеспечивавший рост миграции вплоть до 2014 года, по данным экспертов, также несколько снизился. А Узбекистан, считавшийся основным миграционным донором России в 2011–2013 годах, сегодня уступает не только Украине, но и Казахстану, Киргизии и Таджикистану.

Всего, по данным Росстата, в 2016 году в Россию прибыли 4,706 млн мигрантов, а убыли 4,444 млн. Миграционный прирост составил 261 948 человек.