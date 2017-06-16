Тема мигрантов в столице утратила былую остроту, москвичей она волнует меньше, потому что большинство приезжих рабочих на сегодня трудоустроены в столице легально. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Градоначальник напомнил, что еще несколько лет назад тема гастарбайтеров «была в топе», граждан сильно беспокоило засилье приезжих из республик бывшего СССР.

«Сегодня эта тема занимает шестое-седьмое место, а то и восьмое место», — уверен мэр.

Причина, по его словам, состоит в том, что теперь большинство трудовых мигрантов работают легально. У них в порядке документы, они проходят медосмотр и платят налоги в городской бюджет.

«Эти налоги приличные — это около 12–14 млрд в год, очень большой объем. Раньше мы получали ноль», — подчеркнул Собянин.