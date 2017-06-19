Парк перронной техники международного аэропорта Симферополь пополнится в 2017 году почти на 300 единиц авиатехники. На эти цели планируется затратить более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В текущем году планируется приобрести три авиатягача SCHOPF, четыре ленточных перегружателя для погрузки и разгрузки багажа, пять аэродромных уборочных машин. Помимо этого, службы оперативного реагирования получат пожарные автомобили на базе «КамАЗа», автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» Volkswagen Crafter и дополнительный амбулифт для доставки пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета, сообщает ИА «Крыминформ».

Генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин отметил, что обновление парка спецтранспорта в симферопольском аэропорту осуществляется с 2015 года. В 2018 году на эти цели планируется затратить порядка 550 млн рублей, что позволит увеличить парк существующей в аэропорту техники более чем в два раза.

Общий объем инвестиций в строительство, по сути, нового аэропорта в Симферополе составит более 32 млрд рублей. Аэровокзальный комплекс будет построен в районе Укромновского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма, недалеко от действующего аэропорта. Он разместится на площади 78 тыс. кв. м. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс в Симферополе будет введен в эксплуатацию весной 2018 года.

Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии он будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тыс. пассажиров в час.