К выполнению чартерной программы «ВИМ-Авиа» могут привлечь иностранные компании. Инициативу Ростуризма одобрило Министерство транспорта РФ.

О привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения чартерной программы «ВИМ-Авиа» сообщает ТАСС со ссылкой на источники в туроператорском сообществе и в авиационных кругах.

Один из собеседников агентства отметил, что инициативу Ростуризма поддержал глава Минтранса Максим Соколов. Позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что такая схема обсуждалась на совещании в Ростуризме.

Ранее «ВИМ-Авиа» сообщила о сокращении чартерной программы на лето 2017 года. Рейсы авиакомпании регулярно задерживаются. От действий авиаперевозчика пострадали более десяти тысяч человек.

В Минтрансе обещали, что проведут проверку в отношении авиакомпании и накажут виновных за срыв чартерной программы.