Электронные больничные листы начнут вводить распространится по всей стране с июля текущего года. По этим документам вскоре будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в понедельник.

«Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных станет распространяться по всей стране», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Электронный документ нельзя потерять или подделать, подчеркнул глава правительства. Кроме того, по словам Медведева, такая система быстрее и удобнее, чем оформление бумажного больничного листа, сообщает «Говорит Москва». Когда человек будет готов вернуться на работу, документы будут напрямую отправлять работодателю.

Традиционный больничный на бумажном носителе пока отменять не будут, чтобы у людей не возникло никаких проблем, отметил Медведев.

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, в свою очередь, что пилотный проект уже используется в шести регионах России.

Закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной форме для выплат пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам подписал ранее президент России Владимир Путин.