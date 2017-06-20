Старт Кубка конфедераций, возможно, стал началом и новой эпохи в мировом футболе. Во второй день турнира в двух матчах подряд арбитры прибегали к помощи видеоповторов и в спорных ситуациях отменяли забитые мячи.

Так, во время матча Португалия–Мексика (2:2) арбитр Нестор Питана после консультации с видеоассистентами отменил гол защитника португальцев Пепе из-за офсайда. Кроме того, позже видеоассистент по просьбе Питана просматривал и второй гол португальцев, однако не нашел нарушения правил, и поэтому мяч был засчитан.

В игре сборных Чили и Камеруна на 45-й минуте встречи форвард чилийцев Эдуардо Варгас забил гол, но после обращения к видеоассистентам главный судья Дамир Скомина также отменил его из-за офсайда. Варгас снова отличился на 90-й минуте, Скомина опять прибег к помощи видеосудьи, и только после этого гол был засчитан.

Экс-глава судейского комитета РФС, а ныне глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников считает, что говорить о революции в правилах самой популярной в мире игры пока рано.

— Мое твердое убеждение, что это — не новая эпоха в футболе. Человеческий фактор по-прежнему играет огромную роль в определении эпизода, — заявил Николай Левников. — Решение по видеоповторам по-прежнему принимают люди, а не техника. И даже после вердиктов видеоассистентов у многих болельщиков остались сомнения относительно правильности трактовки эпизода — все спорные моменты были очень тяжелыми. Уже разработана технология, когда моментально — по фотографии — можно будет определить, был игрок в положении «вне игры» или нет. Пока на обработку этого фото надо длительное время — около двух минут. Когда это решение будет приниматься в течение нескольких секунд, тогда можно будет говорить о революции в мировом футболе.

По словам эксперта, в ФИФА до сих пор сомневаются относительно необходимости внесения изменений в правила игры.

— Пока ФИФА проводит применение видеоповторов в тестовом режиме, — продолжил Николай Левников. — Первый тест заключался в том, что судья в случае сомнения идет к монитору, просматривает момент и после этого принимает решение. Сейчас — совершенно другое. Главный судья не участвует в принятии решения, судьбу эпизода определяют видеоассистенты. Если второй вариант будет закреплен, то надо будет кардинально менять правила игры. Сейчас в них говорится, что решения главного судьи являются окончательными.

Стоит отметить, что главный судья решает, использовать повтор или нет, ни одна команда не может потребовать провести просмотр — как, например, в теннисе или хоккее. И тут возможны два варианта: либо судья сам почувствует, что момент спорный, и попросит видеоассистента посмотреть запись, либо видеоассистент порекомендует остановить игру, потому что заметит ошибку или эпизод, который может повлиять на судьбу матча.

На Кубке конфедераций в качестве видеоассистентов работают очень опытные арбитры. Например, Нестору Питане на игре Португалия–Мексика помогал главный судья двух матчей Евро-2016 и полуфинала Лиги Европы-2016/17 Овидиу Хацеган.

Тестирование видеоповторов уже используется в чемпионатах Австралии, Бразилии, Малайзии и американской МЛС (Высшей лиге футбола), а скоро стартует в Германии, Португалии, Голландии и Италии. В России пока с нововведениями не спешат: по словам президента РФС Виталия Мутко, переоборудование одного стадиона будет стоить $1,2 млн, а эксплуатация — $100 тыс. в год.

— Получается, что организация должна взять на себя обеспечение работы трех дополнительных судей, — отметил глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин. — Это транспортные расходы, оплата их работы, проживания и питания, плюс количество камер на всех стадионах должно быть увеличено как минимум до 24 — серьезные финансовые затраты. Причем это должно быть внедрено на всех аренах чемпионата, чтобы все команды были в равных условиях. Ведущие лиги мира постепенно приходят к этой системе. Когда-то придем и мы, но пока не стоит называть точные даты.

Результаты тестирования использования видеоповторов в ФИФА должны проанализировать в следующем году. Окончательное решение будет принято не позднее 2019 года.

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