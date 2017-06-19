Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует посетить ближайший матч национальной сборной в рамках Кубка конфедераций.

«Двадцать первого у него достаточно напряженный график. По времени пока выглядит так, что он не успевает», — подчеркнул Песков.

Матч между сборной России и действующими чемпионами Европы португальцами состоится в среду, 21 июня, на столичном стадионе «Спартак» в 18:00.