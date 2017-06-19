Россия сообщила о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в Сирии. Решение принято после того, как американские истребители сбили самолет Су-22 ВВС Сирии.

«Министерство обороны Российской Федерации <...> требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркивают, что расценивают действия авиации США как «военную агрессию по отношению к Сирийской Арабской Республике» под прикрытием «борьбы с терроризмом».

Сирийский самолет Су-22 был сбит в провинции Ракка. Коалиция во главе США утверждает, что истребитель атаковал позиции Демократических сил Сирии.