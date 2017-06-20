В американском городе Лас-Вегас 17 июня состоялся один из самых ожидаемых боксерских поединков года — бой-реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Это противостояние, как и первая встреча спортсменов, вновь омрачилось судейским скандалом. В середине восьмого раунда Уорд ошеломил Ковалева ударом в голову и начал добивать у канатов, чередуя удары по корпусу с ударами ниже пояса. Рефери остановил поединок, посчитав, что россиянин не сможет продолжать бой. Однако сам спортсмен считает решение судей несправедливым и планирует встретиться с Уордом на ринге еще раз.

По словам Сергея Ковалева, к оппоненту у него нет ни малейших претензий.

— У меня есть претензии к работе судей, — заявил «Известиям» Сергей Ковалев. — В ходе боя я неоднократно сигнализировал им, что соперник наносит мне удары ниже пояса, но с их стороны не было никакой реакции. В восьмом раунде Уорд три раза подряд повторил свой грязный трюк, что и выбило меня из колеи. Безусловно, рефери должен был дать мне паузу на восстановление и вынести предупреждение моему оппоненту за грязное ведение поединка. Но вместо этого он остановил схватку, засчитав мне поражение. Я хочу провести третий бой с Уордом и надеюсь, что он пройдет честно. В справедливой и равной борьбе я одержу победу.

Примечательно, что первый поединок Сергея Ковалева с боксером из США также закончился судейским скандалом. Уже во втором раунде Уорд впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя перевес оказался уже на стороне Андре. Согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина: за весь поединок Ковалев нанес 474 удара, а Уорд — 338. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера. Однако единогласным решением победа по итогам напряженного 12-раундового боя была отдана Уорду.

Естественно, перед ответным боем к выбору рефери было приковано особое внимание. Российский боксер остался доволен составом судейской бригады, о чем он и заявил за несколько дней до поединка.

— Я верю, что судьи выполнят свою работу наилучшим образом, — отмечал Сергей Ковалев. — Я доверяю этим рефери, потому что мой промоутер Кэти Дува захотела, чтобы работали именно эти люди. До этого они не совершали никаких ошибок. Но я не думаю о том, кто будет судить бой, — я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим в ринге. Если произойдет что-то плохое, это увидят все.

Сразу же после окончания поединка представители российского боксера заявили, что подают протест на результат боя.

— Если бои выигрываются подобными решениями, то бокс можно считать мертвым видом спорта , — сказал «Известиям» менеджер Ковалева Эгис Климас. — Сергей несколько раз обращался к рефери и акцентировал его внимание на грязной борьбе Уорда. На момент остановки поединка один судья отдавал явное преимущество Ковалеву — 68:65, двое других с минимальным перевесом выделили Уорда — 67:66. Я считаю решение рефери неверным.

Отметим, что Ковалев вряд ли может рассчитывать на отмену результатов поединка — за всю историю мирового бокса еще не было случая, когда после жалоб одной из сторон итоги боя были изменены или аннулированы. Единственное, на что может надеяться команда российского боксера, — это на организацию третьего поединка между их подопечным и его американским оппонентом. Однако, по признанию Андре Уорда, очередной поединок с Сергеем ему уже неинтересен.

— Третьего боя не будет, — заявил после поединка Уорд. — Не вижу в этом смысла. Это будет иметь смысл, если он, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс и еще два-три поединка.

После второй встречи с американцем в послужном списке Сергея Ковалева 33 поединка, в которых он одержал 30 побед. Один бой признан несостоявшимся, а два поражения Сергей потерпел в боях с Андре Уордом.

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