Российский боксер Сергей Ковалев заявил о желании в третий раз выйти на ринг и сразиться с американским спортсменом Андре Уордом. Об этом россиянин сообщил после боя с американцем.

Боксер подчеркнул, что чувствовал себя хорошо и не согласен с решением судьи остановить поединок.

«Были удары ниже пояса, но я был в состоянии продолжить поединок. Хочу третьего боя с Уордом», — цитирует россиянина телеканал ESPN.

Ранее Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде поединка, который прошел в Лас-Вегасе. Спортсмену не удалось вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (ВБА), Всемирной боксерской организации (ВБО) и Международной боксерской федерации (ИБФ) в весовой категории до 79,38 кг.