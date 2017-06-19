Бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, приехавшего в город Кривой Рог в Днепропетровской области страны, обстреляли сырыми яйцами и облили зеленкой.

Инцидент произошел, когда политик возлагал цветы к памятнику ветеранам АТО. Двое неизвестных стали забрасывать Саакашвили яйцами, однако цели достигло лишь одно, передает издание Dnepr24. Затем один из нападавших подбежал поближе к экс-губернатору и выплеснул флакон зеленки ему на рубашку.

Саакашвили с юмором отнесся к происшествию, пошутив, что таким образом его приняли в Партию зеленых.

Одному из хулиганов удалось скрыться, а второго скрутили сотрудники полиции и доставили в отделение.

Саакашвили приехал в Кривой Рог, чтобы проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов местного городского совета. По словам политика, Генпрокуратура Украины открывает дела, а в обмен на услуги фигурантов закрывает их, пишут «Дни.Ру».

Бывший президент Грузии выступил с резкой критикой украинской власти и обвинил руководство страны в коррупции. В ноябре прошлого года Саакашвили заявил, что покидает пост губернатора Одесской области.