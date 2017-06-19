Подписанный президентом России закон о поправках в Трудовой кодекс, который регламентирует установление неполного рабочего времени и выплату премиальных за сверхурочную работу, направлены на более четкое понимание взаимоотношений работника и работодателя, сказал в разговоре с «Известиями» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Эти поправки были связаны с тем, что существовали определенные разночтения. В Трудовом кодексе и соответствующих статьях, посвященных режиму рабочего времени, обязательствам работника и работодателя, были записаны прямые нормы. Многие вопросы регулировались разными нормативными актами, в том числе и периода Советского Союза. В связи с этим потребовалось уточнение этих норм — чтобы любой правоприменитель, включая малый и средний бизнес, который не очень четко понимает все эти взаимоотношения, из прочтения в Трудовом кодексе мог понять, о чем идет речь», — пояснил эксперт.

По его словам, все правки направлены на более четкое понимание взаимоотношений работника и работодателя, а также на устранение разночтений.

«Нормативный акт получил одобрение и со стороны профсоюзов, и со стороны работодателей, поэтому это выгодно всем», — заключил Сафонов.

Ранее сообщалось, что изменениями, вносимыми в Трудовой кодекс, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, предоставления работнику перерыва для отдыха, а также правило, по которому работнику на условиях неполного рабочего времени может устанавливаться ненормированный рабочий день, если неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой) установлена соглашением сторон трудового договора.

Помимо этого, конкретизируется «порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере».