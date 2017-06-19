Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в неформальной обстановке, а также проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня вечером начнется в неформальном режиме общение президента с коллегой из Кыргызстана, президентом Атамбаевым, который будет находиться в Москве с государственным визитом. Это его первый государственный визит в Россию», — заявил Песков, добавив, что в графике у Путина сегодня также назначен международный телефонный разговор.