Гастрономический туризм планируют развивать в Крыму. О создании в регионе гастрономической карты сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

На ней будут отмечены кафе и рестораны с национальной едой, а также фермерские хозяйства, которые продают свою продукцию. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В Крыму представлено большое количество ресторанов разных кухонь мира, в том числе африканская, индийская, мексиканская, караимская, тайская, еврейская и т.д.

Предполагается, что в гастрономическом туризме будет присутствовать этнографическое направление — рассказы о местных продуктах и национальных обрядах.