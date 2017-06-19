Единая пешеходная зона будет создана от Красной площади и Кремля до парка «Зарядье». Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Прогулочный маршрут пройдет в Богоявленском и Рыбном переулках, а также на Биржевой площади и Никольской улице.

На Биржевой площади, в Рыбном и Богоявленском переулках рабочие приступили к замене коммуникаций. После завершения работ там проведут благоустройство по программе «Моя улица», передает телеканал «360».

В рамках программы улицы вымостят крупными гранитными плитами, установят бортовой камень, фонари с энергосберегающими лампами и новые уличные скамейки. Перекрывать улицы, где идут работы, не планируется в связи с довольно низкой плотностью движения на них.

Деревья на новом пешеходном маршруте запланировано высадить осенью.

После завершения благоустройства Биржевая площадь станет полностью пешеходной: ее планируется сделать сердцем пешеходного маршрута.

А в Рыбном и Богоявленском переулках оставят проезд для автомобилей жителей района, такси, спецтехники и машин доставки.