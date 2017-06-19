Полиция Лондона продолжает расследование инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, когда автофургон под управлением 48-летнего мужчины наехал на скопление пешеходов рядом с мечетью на северо-востоке британской столицы. Пока кроме задержанного водителя транспортного средства других подозреваемых у Скотланд-Ярда нет.

«На этом раннем этапе других подозреваемых нет, однако расследование продолжается», — отмечается в микроблоге британской полиции в Twitter.

В результате случившегося, один человек погиб, еще по крайней мере 10 — получили ранения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как возможный теракт.