На выставке-форуме «Атомэкспо-2017» президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко сообщил, что договоры на изготовление аппаратуры для энергоблоков уже подписаны.

«Уже подписаны договора на изготовление устройства локализации расплава, так называемой ловушки расплава, для второго и третьего энергоблока АЭС. Более того, компания — производитель уже начала изготавливать это сложнейшее оборудование. Также заключены договора на поставку оборудования для машинных залов. Планируются к подписанию еще ряд договоров на оборудование длительного цикла изготовления», — цитирует Лимаренко агентство «РИА Новости».

Проект «Бушер-2», по данным иранской стороны, будет стоить около 10 миллиардов долларов, его претворение в жизнь займет порядка 10 лет. Физический пуск второго энергоблока электростанции планируется в октябре 2024 года.