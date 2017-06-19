Улица Севен Систерс на севере Лондона, где шесть часов назад произошел инцидент с наездом фургона, остается перекрытой.

Как свидетельствуют кадры британских телеканалов, на месте работают полиция и представители СМИ, большинство людей уже разошлись по домам.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник фургон совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. В настоящее время 48-летний водитель транспортного средства направлен в больницу для психиатрической экспертизы. По данным полиции, в результате инцидента один человек погиб, 10 человек получили ранения.