Полиция Великобритании опровергла сообщения СМИ об атаке с использованием холодного оружия после наезда автомобиля на пешеходов в Лондоне.

«На данном этапе нет свидетельств того, что кто-либо из людей получил ножевые ранения», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В понедельник, 19 июня, около мечети на улице Севен Систерс в Лондоне арендованный фургон наехал на толпу пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще не менее десяти пострадали.