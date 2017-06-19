Сотрудники Роспотребнадзора предупредили российских туристов о сезонной вспышке лихорадки Денге в Мьянме и призвали к осторожности при планировании поездок в эту страну.

Как сообщает ТАСС, о распространении болезни написано на сайте ведомства.

"С января 2017 года в стране зарегистрировано 1477 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых восемь закончились летальным исходом. Текущая вспышка является самой крупной с 2010 года", — информирует Роспотребнадзор со ссылкой на минздрав Мьянмы.

В российском ведомстве также отметили, что правительство Мьянмы держит ситуацию под контролем и делает все возможное для уменьшения количества комаров, которые являются переносчиками этой опасной болезни, на территории государства.