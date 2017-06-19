Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети в Лондоне потенциальным терактом. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее полиция Лондона подтвердила, что в результате инцидента на улице Севен Систерс погиб один человек и восемь раненных.

Водитель фургона, мужчина 48-ми лет, был задержан полицией и из предосторожности отправлен на обследование в больницу. Двое пострадавших в результате нападения получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, возле мечети на улице Севен Систерс в Лондоне арендованный фургон врезался в толпу пешеходов, после чего из автомобиля выбежал человек с ножом и напал на прохожих.