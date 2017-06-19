Картами «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) можно будет расплачиваться за границей. Об этом заявил глава НСПК Владимир Комлев в интервью «Известиям».

По его словам, 85% населения отметили, что прием карты «Мир» должен быть возможен и за пределами РФ.

Для того, чтобы решить эту проблему, НСПК уже начали выпускать кобейджинговые карты, например «Мир»-Мaestro и «Мир»-JCB.

Также развивается сотрудничество с Турцией, Таиландом, Вьетнамом и ОАЭ, куда часто ездят жители РФ. В долгосрочной перспективе покупки в этих странах тоже можно будет оплачивать картами «Мир».

«Ведется работа с Турцией, с Таиландом, с Вьетнамом, с ОАЭ. И мы надеемся в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир», чтобы не нужно было думать: она кобейджинговая или не кобейджинговая, куда перевести деньги и так далее. С любой картой «Мир» можно будет и снять деньги в банкомате, и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях», — заявил Комлев.

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Картой «Мир» можно будет расплатиться в Турции и ОАЭ