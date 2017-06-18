29-летнюю онкобольную Дарью Старикову из Апатитов Мурманской области, которая позвонила на «Прямую линию с Владимиром Путиным», переведут из Мурманска в Москву в МОНИИ имени Герцена.

После «Прямой линии с президентом» состояние девушки резко ухудшилось. Медики в срочном порядке госпитализировали Старикову, после чего перевели ее в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности врачей, которые неверно поставили диагноз пациентке.