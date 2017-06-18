Украинские силовики открыли огонь по поселку Спартак под Донецком, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель ДНР ортметил, что обстрел совершен «в нарушении минских соглашений».

«В 18.00 украинская сторона, в нарушении минских соглашений, начала обстрел н.п. Спартак из танков, было сделано более 20 выстрелов и БМП-1 - более 35 выстрелов», – сообщили в ДНР, отметив, что подразделения ополченцев на провокацию не ответили.

Количество гражданских строений, получивших повреждения в результате обстрела со стороны украинских военных, уточняются.