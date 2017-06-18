Украинские националисты заблокировали центр Киева, чтобы предотвратить марш равенства за права ЛГБТ.

Об этом заявило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в «Правом секторе».

«Националисты из многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.

При этом в ООН выразили обеспокоенность негативным отношением на Украине к сексуальным меньшинствам.

Ранее сообщалось, что в марше могут принять участие до пяти тыс. человек. В связи с возможными беспорядками полиция готовится принять усиленные меры безопасности.