Националисты заблокировали центр Киева, чтобы предотвратить марш за права ЛГБТ
Украинские националисты заблокировали центр Киева, чтобы предотвратить марш равенства за права ЛГБТ.
Об этом заявило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в «Правом секторе».
«Националисты из многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.
При этом в ООН выразили обеспокоенность негативным отношением на Украине к сексуальным меньшинствам.
Ранее сообщалось, что в марше могут принять участие до пяти тыс. человек. В связи с возможными беспорядками полиция готовится принять усиленные меры безопасности.