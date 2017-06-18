Авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесли на 19 июня
Первый чартерный авиарейс из Японии на Южные Курилы отложили на 19 июня, пишут «РИА Новости» со ссылкой на организаторов поездки для бывших жителей островов из Японии. Самолет должен был взлететь в аэропорту города Накасибэцу, однако вылет перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
«Ситуация не изменилась и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня», — сказали организаторы.
Ранее стало известно, что рейс был задержан минимум на два часа из-за сильного тумана на курильском острове Кунашир.
Бывшие жители Южных Курил должны были посетить острова Кунашир и Туруп, после чего вернуться на Хоккайдо. В поездке принимает участие глава МИД Японии Нобуо Киси.