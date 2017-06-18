Первый чартерный авиарейс из Японии на Южные Курилы отложили на 19 июня, пишут «РИА Новости» со ссылкой на организаторов поездки для бывших жителей островов из Японии. Самолет должен был взлететь в аэропорту города Накасибэцу, однако вылет перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

«Ситуация не изменилась и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня», — сказали организаторы.

Ранее стало известно, что рейс был задержан минимум на два часа из-за сильного тумана на курильском острове Кунашир.

Бывшие жители Южных Курил должны были посетить острова Кунашир и Туруп, после чего вернуться на Хоккайдо. В поездке принимает участие глава МИД Японии Нобуо Киси.