В Ингушетии два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей, еще двое получили травмы. ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

«В результате аварии 17 июня в районе села Гази-Юрт на 575-м километре федеральной автодороги «Кавказ» Р-256 двое погибли и двое госпитализированы в республиканскую клиническую больницу с серьезными травмами», — сообщили агентству.

Один из погибших является жителем Чечни. Среди погибших также есть беременная женщина.

Обстоятельства аварии выясняются.