Отряды радикальной оппозиции Дамаску при поддержке частей турецкой армии наступают в районе сирийского города Африн в провинции Алеппо.

Об этом заявил источник из курдских отрядов самообороны.

«Можно сказать, что турецкие войска и боевики, которых они поддерживают, прошли на километр вглубь сирийской территории на севере Африна. Продвижение поддерживается артиллерией турецкой армии», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что артиллерия наносит удары по поселениям с курдами. Город Африн с курдским населением лежит в 20 км от сирийско-турецкой границы.