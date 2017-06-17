Боевики при поддержке турецких сил наступают в районе сирийского города Африн
Отряды радикальной оппозиции Дамаску при поддержке частей турецкой армии наступают в районе сирийского города Африн в провинции Алеппо.
Об этом заявил источник из курдских отрядов самообороны.
«Можно сказать, что турецкие войска и боевики, которых они поддерживают, прошли на километр вглубь сирийской территории на севере Африна. Продвижение поддерживается артиллерией турецкой армии», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что артиллерия наносит удары по поселениям с курдами. Город Африн с курдским населением лежит в 20 км от сирийско-турецкой границы.