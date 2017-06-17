Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил следователям в скорейшем времени установить обстоятельства исчезновения двух детей в Челябинской области и Чувашии. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

По факту исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии ранее были возбуждены уголовные дела.

«Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом СК РФ. Глава ведомства поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения», — сказала Петренко.

Как сообщалось ранее, 14 июня в Челябинской области 10-летний мальчик отправился на велосипеде в библиотеку и не вернулся домой. Также 15 июня в городе Цивильске в Чувашии 11-летняя девочка вышла на прогулку около дома и пропала.

В поисках задействованы сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств исчезновения детей.