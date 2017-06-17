Институт IHMC Robotics разместил на своем канале на сервисе Youtube видео, на котором показано, как может ходить по труднопроходимой местности марсианский робот-гуманоид «Валькирия» (Valkyrie).

Робот был разработан инженерами Космического центра имени Линдона Джонсона. Его высота составляет 1,9 метров, а масса - 125 кг.

Как передает «Федеральное агентство новостей» «Валькирия» оснащена многочисленными датчиками, которые расположены на ногах, животе, плечах и на голове робота. При планировании маршрута робот обрабатывает информацию, полученную с радаров, и пытается определить наиболее плоскую поверхность для шага.

Предполагается, «Валькирия» будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении «красной планеты».