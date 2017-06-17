Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу, 16 июня, в Санкт-Петербурге в ходе заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии обсудил дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.

Медведев отметил, что в I квартале этого года товарооборот между государствами вырос более чем на четверть, достигнув $9,5 млрд. Участники заседания отметили позитивную динамику в различных сферах торговли и сотрудничества Москвы и Минска.

Обсуждались проблемы пересечения границы внутри Союзного государства. Вопросы контроля за въезжающими в Союзное государство нужно прорабатывать дополнительно, отметил Дмитрий Медведев.