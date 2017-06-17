В американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) начались акции протеста против оправдания полицейского, застрелившего чернокожего мужчину, сообщает Associated Press.

Год назад полицейский Джеронимо Йанез открыл огонь по темнокожему водителю Филандо Кастилу, после того как остановил его автомобиль для проверки документов. 32-летний мужчина с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу, где позже скончался.

Американские СМИ сообщают, что, после того как суд присяжных 16 июня оправдал Йанеза, на улицы города вышли сотни протестующих и перекрыли автостраду I-94 в центре города.

Правоохранительные органы в настоящее время пытаются оттеснить демонстрантов с проезжей части.