Согласно данным опроса, проведенного Национальным исследовательских центром США, 16,5 млн американцев полагают, что шоколадное молоко получают от коричневых коров.

Аналитиков и экспертов поразила цифра: 16,5 млн американцев, это — 7% всего населения, отмечает телеканал «360».

Опрос проводился в 50 штатах, причем пропорции во всех территориях были примерно одинаковые. Однако на юге США не 7, а 10% жителей полагают, что шоколадное молоко — продукт жизнедеятельности коричневых коров.