Президент России Владимир Путин считает, что спецслужбы США непричастны к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, опубликованном в книге-транскрипте, вышедшей в США в пятницу, 16 июня.

«Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов в Нью-Йорке», — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что в 2001 году террористы «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) направили несколько самолетов на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Акция унесла жизни более трех тыс. человек. Позже появилась конспирологическая теория о том, что атака была спланирована спецслужбами США, чтобы развязать войну в Персидском заливе.