«Российский фонд свободных выборов» (РФСВ) поможет управлению внутренней политики администрации президента РФ (УВП АП) отслеживать нарушения на губернаторских выборах в сентябре этого года. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близкие к АП, информацию также подтвердил глава фонда Роман Смирнов. Основная работа коснется пяти «наиболее конкурентных» субъектов — Бурятии, Севастополя, Кировской, Свердловской и Ярославской областей. По итогам мониторинга фонд передаст в Центризбирком и УВП АП свои предложения по совершенствованию избирательного законодательства.

«Российский фонд свободных выборов», в число учредителей которого входит Центризбирком России, подготовит электоральную аналитику для УВП АП по итогам региональных выборов 2017 года. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близкие к руководству администрации президента.

— Задача фонда состоит в том, чтобы на экспертном уровне информировать чиновников из УВП о том, где нарушается избирательное законодательство. Получив сигналы из региона, федеральный центр будет реагировать на нарушения для их дальнейшего пресечения, — пояснил собеседник «Известий».

Он также уточнил, что основная цель сотрудничества с РФСВ — повысить уровень легитимности избирательного процесса через соблюдение норм избирательного законодательства, а не искусственно повышая явку или применяя административный ресурс.

Исполнительный директор РФСВ Роман Смирнов подтвердил «Известиям», что фонд привлекут к совместной работе с УВП АП. По его словам, сейчас «выстраивается конструктивный диалог, способствующий пониманию их позиций (УВП АП. — «Известия») по тем или иным вопросам».

Основное внимание фонд уделит пяти «наиболее высококонкурентным» регионам — Ярославской, Свердловской, Кировской областям, Пермскому краю и Республике Бурятия.

— Во всех этих субъектах наши эксперты будут проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение открытости избирательного процесса. Мы надеемся, что и кандидаты будут вести свои избирательные кампании в соответствии с законом — за этим мы будем пристально наблюдать и максимально оперативно реагировать, — заявил «Известиям» Роман Смирнов.

Он отметил, что сейчас разрабатывается методика оценки регионов с наибольшей выборной активностью, которая может быть принята в ближайшее время. Оценивать эту активность планируется по работе местных СМИ и общественных организаций, а также опираясь на электоральную статистику предыдущих циклов. Фонд рассчитывает получать информацию и от региональных администраций, партий и местных депутатов.

— Сейчас сложно найти организации, которые могут дать комплексное видение по выборным процессам. Информация и оценки в большинстве фрагментарны — возможно, по причине отсутствия экспертных организаций в ряде регионов, возможно, из-за неимения ресурсов для комплексной оценки. Надеемся, что предложения по совершенствованию законодательства, которые мы будем направлять в ЦИК, будут поддержаны, — пояснил исполнительный директор РФСВ.

Собеседник «Известий» в Центризбиркоме рассказал, что инициатива о возобновлении сотрудничества с фондом принадлежит лично председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой.

— Фонд может быть полезен для предвыборных кампаний, реформирования избирательной системы и продвижения наших идей. Например, для мониторинга исполнения недавно принятых законопроектов по отмене открепительных и досрочного голосования, — пояснил он.

Председатель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов полагает, что работа фонда не будет подменять работу ЦИК.

— Фонд имеет свой устав, он будет наблюдать за реализацией избирательных прав граждан, станет гражданским мостиком между участниками выборов и органами, которые организуют эти процедуры, — уверен эксперт.

Политолог и руководитель регионального направления ЭИСИ Андрей Колядин напомнил, что в нескольких регионах действительно ожидаются конкурентные выборы, поэтому мониторинг необходим.

— Вопрос состоит в том, каким образом конкуренты врио губернаторов преодолеют муниципальный барьер. Где-то, как, например, в Свердловской области, выборы при участии Евгения Ройзмана (мэр Екатеринбурга, заявил о намерении баллотироваться в губернаторы. — «Известия») станут гиперконкурентными, так как он довольно харизматичный политик. Где-то, наоборот, у врио не найдется достойных конкурентов, — пояснил Андрей Колядин.

Он подчеркнул, что контроль федерального центра на выборах ограничится наблюдательной функцией. Искусственно подогревать конкуренцию в субъекте никто не будет — эти задачи лежат непосредственно на самих участниках процесса, пояснил эксперт.