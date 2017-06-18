Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уверен, что партия удачно выступит на предстоящих парламентских выборах.

«Единая Россия» по итогам предварительного голосования собрала сильную команду и она достойно выступит на Едином дне голосования», - заявил премьер-министр.

Заседание партии «Единая Россия» проходит 18 июня. На нем планируется обсудить подготовку к избирательной кампании и утвердить кандидатуры депутатов на предстоящиее выборы в Госдуму.

Медведев отметил, что все члены партии должны находиться в постоянном контакте с людьми, рассказывать о планах «Единой России» и вести мониторинг выполнения партийной программы, воплощая в жизнь данные людям обещания.