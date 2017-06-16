Власти Тульской области считают регион привлекательным для сельского, религиозного и свадебного туризма. Последний вид путешествий пока еще непопулярен, но потенциал для развития есть.

По словам главы комитета по развитию туризма Владимира Аллахвердова, во всех кластерах есть интересные места. Например, в Куликовском расположено Куликово поле, проводится фестиваль «12 ключей». Идет поиск инвестора для комплексного проекта у реки Дон, где не хватает объектов питания, передает ИА «Тульские новости».

На территории Алексинского кластера, который посещают 32 тыс. человек в год, находится усадьба Пасхаловых в Колосово. На территории Веневского кластера есть усадьба барона фон Мекка, порядка 15 тыс. человек в год посещают данную территорию.

Усадьба Мосоловых в Дубенском районе пока эксплуатируется, но она могла бы стать прекрасным местом для проведения разных мероприятий, например свадеб. Как считает Аллахвердов, молодожены могли бы арендовать особняки региона.