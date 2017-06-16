Российский миллиардер Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue, высота которой составляет 112 м, возле берегов Нью-Йорка таким образом, что она загородила вид на статую Свободы. При этом бизнесмен не нарушает американских законов.

Юридически суда имеют право пришвартовываться в гавани, однако, по словам завсегдатаев, обычно яхты останавливаются в этом месте не более чем на один-два дня.

Впервые одна из крупнейших частных яхт в мире, которая перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича, бросила якорь перед статуей Свободы в апреле и оставалась там на протяжении двух недель. В мае судно отправилось в залив Грейвсенд, а на прежнее место вернулось в июне.

Американцы возмущены поступком российского миллиардера. «Это судно мешает параду экскурсионных лодок, которые отправляются туда, чтобы посетить статую», — цитирует президента некоммерческой организации Waterfront Роланда Льюиса издание New York Post.

По словам капитана одного из кораблей Джима Чамберса, такого безобразия в гавани он не видел за 50 лет своей практики. «Я считаю, что они просто сокращают эксплуатационные расходы, экономя на плате за стоянку в доке», — отметил Чамберс. Пристыковка к Манхэттенскому круизному терминалу стоит в районе $1 тыс. в сутки, пишут «Дни.Ру».

Турист из Массачусетса Крейг Махони, специально приехавший, чтобы увидеть один из главных символов США, заявил: яхта Швидлера «блокирует свободу и справедливость в Америке».