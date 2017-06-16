Краснокнижные снежные барсы с плато Укок в Кош-Агачском районе Алтая получат индивидуальные паспорта, в которых будет содержаться вся информация о животном. О запуске такого проекта в июне-июле 2017 года объявил Всемирный фонд защиты животных (WWF).

Как пояснили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения организации, паспорта будут представлять собой информационную систему, которая позволит отличить ирбисов друг от друга. Она будет использовать кадры из фото- и видеоловушек, которые будут загружаться в базу данных, защищенную от взлома. Доступ к базе будут иметь только специалисты организаций, работающих по программе сохранения барсов, сообщает телеканал «360».

В рамках проекта WWF «Паспорт для барса — защитить каждого» в паспорта будет внесена подробная информация о каждом конкретном ирбисе со снимками в разных ракурсах. Экспедиционный проект-2017 в горном обрамлении плато Укок поможет выявить места высокой концентрации следов барсов, где будут установлены более 25 аппаратов для фото- и видеосъемки, сообщает ТАСС. Как отмечают в организации, всё еще нет достоверных данных о численности животных именно в этом районе.

Всего в мире зарегистрировано порядка 3920–6390 особей снежных барсов, в России их не более 70–90. Эта кошка считается самой высокогорной, поскольку обитает на высоте 1,5–4 тыс. м над уровнем моря.