Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам может прийти к власти в Ливии. На днях он был освобожден из тюрьмы, и не исключено, что в скором времени займет президентское кресло, поскольку его поддерживает значительная часть влиятельных племен страны. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель объединения племен Басем ас-Сол. Источники «Известий» в армии страны подтвердили, что сын бывшего ливийского лидера действительно может вернуться в большую политику. При этом эксперты отмечают, что речь в данном случае идет о высокой, почетной, но скорее символической должности, не дающей реальных полномочий. Каддафи-младший может стать фигурой, играющей консолидирующую роль в стране, чтобы привести ее к национальному примирению.

О том, что сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам должен стать президентом Ливии, «Известиям» заявил официальный представитель объединения ливийских племен Басем ас-Сол.

— У подавляющей части ливийского общества есть запрос на то, чтобы Сейф аль-Ислам вернулся в большую политику и занял пост президента Ливии. Это знаковая фигура, способная привести страну к национальному примирению, — отметил Басем ас-Сол.

В Ливии, как и в большинстве арабских стран, сохраняется племенная система общества. Прежнему лидеру Муаммару Каддафи — сам он происходил из племени аль-Каддафа (или аль-Каззафа) — удавалось лавировать, сглаживая противоречия и учитывая зачастую противоположные интересы различных племенных групп. Во многом за счет этого в стране до вмешательства НАТО в 2011 году удавалось поддерживать порядок.

Хотя Сейф аль-Ислам не занимал при своем отце никаких официальных должностей, его влияние на ливийскую политику было огромным. Многие рассматривали его как преемника Муаммара Каддафи. Однако начавшийся в стране конфликт внес свои коррективы. Сейфа аль-Ислама в ноябре 2011 года захватила одна из вооруженных группировок и до последнего времени удерживала в городе Зинтане. При этом суд в Триполи приговорил его к смертной казни за якобы совершенные военные преступления, но зинтанские ополченцы отказались выдать сына Каддафи.

На свободу Каддафи-младший вышел 9 июня по закону об амнистии, одобренному парламентом страны в прошлом месяце. Причем, как пояснили источники «Известий» в ливийской армии, настояли на освобождении сына бывшего лидера страны именно военные.

— Армия нуждается в поддержке племен на юге и западе Ливии. Они до сих пор симпатизируют прежнему режиму , поэтому Сейфа аль-Ислама освободили, чтобы сплотить общество в борьбе с боевиками «Братьев-мусульман» (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), контролирующими Триполи. А сын Каддафи теперь может вернуться в политику, — пояснил один из собеседников в ливийской армии.

В условиях фактического двоевластия, когда в ливийской столице работает правительство национального согласия, а на востоке в Тобруке — не признающий его парламент, поддержка племен может сыграть важную роль в продолжающемся политическом и военном противостоянии. Примечательно, что кабинет министров в Триполи назвал амнистию Сейфа аль-Ислама незаконной. А Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест сына Каддафи по обвинению в совершении преступлений против человечности, призвал вновь арестовать Сейфа аль-Ислама.

Между тем, как отметил в беседе с «Известиями» востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов, сыну Муаммара Каддафи в любом случае будет сложно реализовать в полной мере свои большие политические амбиции.

— Его едва ли признает Запад, и за ним охотится МУС. То есть Сейф аль-Ислам будет играть активную роль в Ливии — это признают и депутаты, и армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром — но эта роль будет не ключевой. Возможно, его должность даже будет носить сугубо почетный характер. Сам сын Каддафи, разумеется, хочет большего. Остается надеяться, что он окажется достаточно дальновидным и не пойдет на конфронтацию с теми, кто его освободил , — отметил Вячеслав Матузов.

В Ливии никогда не было президента. До 1969 года страной управлял король. После военного переворота, во главе которого стоял Муамар Каддафи, монархию упразднили и объявили республику. В течение около восьми лет Ливией управлял Совет революционного командования. А затем его преобразовали в Джамахирию, где должности главы государства не существовало.