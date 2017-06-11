В городе Зинтан на западе Ливии официально вышел на свободу Сейф аль-Ислам Каддафи — сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, убитого мятежными повстанцами.

В сообщении информагентства Reuters, которое ссылается на эфир телеканал Al Arabiya, опирающийся, в свою очередь, на осведомленные источники в пенитенциарной системе Ливии.

Каддафи-младший провел за решеткой около шести лет, будучи отправленным туда в 2011 году. Сейчас в Ливии объявлена всеобщая амнистия, под действие которой и попал сын бывшего главы государства.

После освобождения Сейф аль-Ислам Каддафи отправился в город Аль-Байда на востоке Ливии. О его дальнейших планах ничего не известно.