Законопроект о введении курортного сбора в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и Крыму поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении, отмечает «РИА Новости».

Согласно документу, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года будет проводиться эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в вышеназванных регионах.

Размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, а полученные доходы будут направлены на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее на этой неделе законопроект получил одобрение на заседании трех комитетов Совета Федерации, по итогам заседания «законопроект в целом был поддержан сенаторами, высказаны предложения и замечания к законопроекту, которые планируется учесть при его дальнейшей доработке», отмечает ТАСС.