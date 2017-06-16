Американский режиссер Оливер Стоун выразил мнение, что СМИ США сознательно искажают образ российского президента Путина, там самым формируя в сознании общественности образ суперзлодея.

Об этом автор документального фильма о российском лидере заявил в интервью «Российской газете».

Оливер Стоун обратил внимание, что даже в простых новостях в адрес президента России «вставляют всякие характеристики и обороты».

«Посмотрите на заголовки, это же невероятно», — отметил он. «Например, «Путин с самодовольным видом вошел в комнату переговоров и заявил…», — продолжил режиссер. По мнению Стоуна, уже простое использование подобных оборотов говорит о том, что речь идет о плохом парне. «И уже неважно, что он там говорил», — сказал режиссер. Стоун резюмировал, что такого в американских СМИ «раньше никогда не было». «И это вообще не то, что они должны делать», — считает он.